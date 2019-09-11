مطار بنينا يعقد اجتماعا موسعا لتحسين الخدمات

عقد اليوم بإدارة مطــــار بنينـا الــدولي في بنغازي، اجتماع لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعيق العمل داخل صالات الركاب وساحة الطائرات، بحضور مدير عام المطار ومديري محطات شركات الطيران والمناولة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية بالمطار؛ حيث تم الاتفاق على عدة نقاط بشأن تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يخالف القوانين والتعليمات الصادرة عن إدارة المطار.
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قناة ليبيا
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