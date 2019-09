حكومة الوفاق تبحث أوضاع النازحين من طرابلس

عقد صباح اليوم الأربعاء رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، الاجتماع العادي السابع للعام الجاري لمجلس وزراء حكومة الوفاق.

واستهل المجلس جلسته بمناقشة الموضوعات المحالة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وفي هذا الإطار ناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية، وقرر إحالة المشروع لإدارة الشؤون القانونية والشكاوى لدراسة اللائحة وذلك بالتنسيق مع إدارة القانون بوزارة العدل، كما قرر إحالة مشروع قرار بشأن اعتماد تشكيل لجنة للسلامة على الطرق البرية للإدارة القانونية.

وتناول الاجتماع أوضاع النازحين حيت تم تكليف النائب بالمجلس الرئاسي، احمد معيتيق، بمتابعة تنفيذ إجراءات تقديم الإعانات المادية والعينية للنازحين.

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة الإدارية، وقرر تكليف مستشارين مختصين للتواصل مع وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بالخصوص.

