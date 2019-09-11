وصول ثاني شحنات غاز الأيثيلين إلى ميناء رأس لانوف

في إطار تنفيذ ادارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز للخطة الرئيسية لإعادة تشغيل المجمع الصناعي من جديد .

أعلن المكتب الإعلامي بالشركة اليوم عن وصول الناقلة ( ASTIPALEA) عبر ميناء راس لانوف النفطي والتي ترفع العلم اليوناني قادمة من دولة فرنسا .

محملة بكمية من غاز الايثيلين تقدر بحوالي ( 3149.800) طن متري ، تم تفريغها على الرصيف “3B ” . بالميناء

وهذه الشحنة تعتبر ثاني الشحنات لتعبئة خزان منتج الأيثلين بمنطقة تخزين المنتجات الباردة ، وذلك لتغذية مصنع البولي ايثيلين و إستعداداً لتشغيله خلال الأيام القريبة القادمة .

هذا وستتوالى باقي الشحنات في الأيام القادمة ولفترة مؤقتة إلى حين تشغيل مصنع الايثلين في قادم الأيام وفق الخطة الرئيسية لمشروع اعادة التشغيل .

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