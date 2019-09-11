الأمانة العامة للهلال الأحمر تعقد اجتماعها الأول لمدراء فروع الجمعية

بنغازي 11 سبتمبر 2019 (وال) – عقد بمدينة بنغازي بمقر الأمانة العامة الاجتماع الأول لمدراء فروع جمعية الهلال الأحمر الليبي بعد صدور القانون رقم ( 2 ) لسنة 2019 م .

وحضر الاجتماع رئيس الجمعية العمومية، ونائبه، وكذلك رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق لها، بمشاركة مكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عبر شبكة الاتصالات المرئية.

وافتتح الأمين العام الاجتماع بكلمة رحب بها بالضيوف ومدراء الفروع، مثنيًا على جهودهم وجهود المتطوعين واستجاباتهم لحالات الطوارئ والتزامهم بقواعد العمل الإنساني واحترامهم لمبادئ الحركة .

الأمين العام أكد على أهمية الحفاظ على وحده الجمعية ودورها المساند للسلطات المحلية ودور الأمانة العامة في دعم وتعزيز قدرات الفروع والمتطوعين وقدم الشكر للشركاء الدوليين كاللجنة الدولية والاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية .

وقدم مدراء الإدارات والمكاتب تقارير العمل لعام 2018 والنصف الأول لعام 2019 عبر عروض مرئية وتقارير وزعت وفتح مجال للاستفسار عن العمل.

ومن خلال مداخلات مدراء الفروع، أكدوا على وحده الجمعية وتماسكها ولا يسمح للعبث بمكتسبات 62 عام من تأسيسها وأن وحده الجمعية مبدأ لا يتجزأ وليس محل طرح نقاش أو تأجيج.

وفى الختام أصدر الحاضرون بيانًا أكدوا فيه تماسك الجمعية ووحدتها .

وكان لحضور اللجنة الدولية والاتحاد الدولي أهمية كبيره لإزالة الشكوك حول مستقبل وحده الجمعية، متعهدين بالعمل من أجل دعم الفروع والمتطوعين من خلال برامج عمل مشتركة الفترة القادمة .(وال – بنغازي)

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