نقابة طب الأسنان تشارك في المؤتمر العلمي الخامس بالقاهرة

شاركت نقابة أطلاب الأسنان الليبية ،في أشغال المؤتمر الخامس لأطباء الأسنان المقام بجهورية مصر العربية في الفترة من الرابع حتى السادس من سبتمبر الجاري، وتأتي هذا المشاركة تلبيةً لدعوة نقابة طب الأسنان في مصر.

وشارك في المؤتمر نقيب أطباء الأسنان في ليبيا الدكتور عدنان مروان، ونائبه نقيب أطباء الأسنان بنغازي الدكتور زياد بوهديمة ،بالإضافة إلى نقيب أطباء درنة، ونقيب أطباء طرابلس، ونقيب أطباء سبها، إلى جانب عدد من أطباء الأسنان في بنغازي ،فضلا عن عدد من نقباء الأسنان في العالم العربي.

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