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شباب براك الشاطئ يضعون بصمتهم على الجدران

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام عدد من شباب بلدة براك الشاطئ التابعة لمدينة سبها باستهداف عدد من جدران المؤسسات العامة والمدارس وتغيير معالمها، حيث قاموا بطلائها وإضاقة الرسومات والعبارات الهادفة.

وجات هذه الخطوة ضمن حملة نظمها الشباب وأطلقوا عليها اسم “ضع بصمتك” واستطاعوا بتطوعهم وتبرع “الخيرين من أهالي البلدة مسح وتنظيف الجدران من العبارات المسيئة وغير اللائقة، وكتابة عبارات ورسومات مفيدة

وطالب شباب حملة “ضع بصمتك” شركة النظافة بتقديم المساعدة وإزالة أكوام المخلفات الصلبة بالقرب من الجدران التي انتهى العمل بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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