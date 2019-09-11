شباب براك الشاطئ يضعون بصمتهم على الجدران

قام عدد من شباب بلدة براك الشاطئ التابعة لمدينة سبها باستهداف عدد من جدران المؤسسات العامة والمدارس وتغيير معالمها، حيث قاموا بطلائها وإضاقة الرسومات والعبارات الهادفة.

وجات هذه الخطوة ضمن حملة نظمها الشباب وأطلقوا عليها اسم “ضع بصمتك” واستطاعوا بتطوعهم وتبرع “الخيرين من أهالي البلدة مسح وتنظيف الجدران من العبارات المسيئة وغير اللائقة، وكتابة عبارات ورسومات مفيدة

وطالب شباب حملة “ضع بصمتك” شركة النظافة بتقديم المساعدة وإزالة أكوام المخلفات الصلبة بالقرب من الجدران التي انتهى العمل بها.

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