تحرك ألماني لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا

عبّر سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفكتزا عن قلق بلاده تجاه ما يجري في ليبيا من تطورات ميدانية، في ظل الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس.

وكتب أوفكتزا في حسابه بموقع “تويتر”، الأربعاء، “ألمانيا تشعر بالقلق حيال الوضع في ليبيا، وتشارك الكثيرون في ضرورة بذل جهود جديدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا استناداً على الخطة المكونة من 3 خطوات التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة إلى مجلس الأمن”.

وأشار السفير إلى أن “ألمانيا قامت بعملية تشاور مع الشركاء الدوليين الرئيسيين. فبفضل العمل التحضيري الكافي، فإن مثل هذه الجهود ستؤدي إلى حدث دولي ذي مغزى في فصل الخريف الحالي”، في إشارة للمؤتمر الدولي الذي يجري الإعداد له.

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