“يونيسف” تطلق برنامج “المدارس الصيفية” بطرابلس

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، بالتعاون مع وزارة التعليم بحكومة الوفاق، برنامج “المدارس الصيفية” الذي يستهدف مئات الأطفال في طرابلس.

وقالت “يونيسف” بصفحتها الرسمية في “فيسبوك” إن برنامج المدارس الصيفية يهدف إلى توفير أماكن آمنة للأطفال لتلقي الأنشطة التعليمية والترفيهية بما في ذلك أنشطة الدعم النفسي، كما يتيح للأطفال فرصًا للمشاركة في أنشطة إضافية للمناهج الدراسية.

وأشارت إلى أن البرنامج سيستمر لمدة 8 أسابيع في 10 مدارس في طرابلس، حيث بدأ العديد من الأطفال بالالتحاق ببرامج المدارس الصيفية والبعض الآخر يصطفون للتسجيل.

ولفتت “يونيسف” إلى أنها تواصل مع شريكها المجلس النرويجي للاجئين العمل على توفير فرص التعليم لجميع الأطفال.

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