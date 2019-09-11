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مساع لتطوير الدعم المركزي في سرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي التابع لحكومة الوفاق العميد محمدفتح الله رفقة عدد من الضباط بالإدارة بزيارة تفقدية للفرع بمدينة سرت

واطلع العميد محمد فتح الله خلال الزيارة على سير العمل الأمني داخل الفرع والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهه.

وعلى هامش الزيارة عقد اجتماع مع رئيس الفرع تم فيه مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الفرع والتشديد على ضرورة الضبط والربط بين جميع المنتسبين والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لحفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة.

كما بحث العميد فتح الله مع مدير أمن سرت العميد الصديق بن سعود المواضيع الأمنية داخل المدينة والجهود التي يبذلها رجال الأمن والشرطة في أداء المهام المكلفين بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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