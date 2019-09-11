السر في النموذج الليبي.. ترامب يعلن أسبابا مفاجئة لإقالة بولتون

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أسبابا مفاجئة وراء إقالة مستشاره للأمن القومي، جون بولتون.

وأظهرت تصريحات ترامب، التي نقلتها وكالة “رويترز” أن “كلمة السر” في “النموذج الليبي”.

وقال ترامب: “بولتون ارتكب عدة أخطاء، بما فيها محاولته تطبيق النموذج الليبي (التدخل العسكري المباشر) في أكثر من قضية شائكة”.

وتابع “كان يستخدم أساليب تجاوزت المسار المنضبط فيما يخص أزمة فنزويلا”.

وأوضح “كما أنه لم يكن هناك تفاهم بينه وبين مسؤولين كثيرين في الإدارة الأمريكية”.

واستمر بقوله “أساء كثيرا إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بتهديده بالنموذج الليبي، مقابل تسليم كل أسلحته النووية”.

وقال ترامب إنه يفكر حاليا في 5 أشخاص مؤهلين للغاية ليحلو محل جون بولتون، كمستشار للأمن القومي.

يتبع…