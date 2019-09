التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، في تونس مع سفيرة الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري.

وناقش للقاء التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

The post ويليامز تلتقي سفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية