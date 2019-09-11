“الضمان” يطلق خدمة “موبايل” لتوفير الوقت والجهد

أطلق صندوق الضمان الاجتماعي خدمة إلكترونية جديدة تحت مسمى “الضمان موبايل”، بهدف توفير الكثير من الجهد على المتقاعدين والمضمونين وتسهيل تقديم إجراءاتهم المطلوبة دون الذهاب إلى مقرات الصندوق.

وزارت كاميرا 218 فرع الصندوق في الجبل الأخضر والذي يعد من أهم فروع الصندوق في ليبيا ويقدم خدماته لأكثر من 300 ألف مضمون ويمتد من منطقة البياضة غربا حتى منطقة عين مارة شرقا.

ويحتوي هذا الفرع على تسعة مكاتب للخدمات الضمانية وأكثر من ثماني وحدات خدمية بالمناطق.

ويعتبر المكتب الشرقي من أول المكاتب التي باشر العمل على التطبيق الخدمي الذي أطلقه الصندوق للتعريف بمميزاته الالكترونية والخدمات التي يقدمها.

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