عقيلة يشدد على فتح مطار الأبرق أمام الرحلات

تفقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الثلاثاء مطار الأبرق الدولي واطلع على أوضاعه واحتياجات بلدية الأبرق.

وعقد عقيلة اجتماعا مع حكماء وأعيان وعميد بلدية الأبرق، ورئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي ومدير عام مطار الأبرق أبو بكر بدر حيث وقف على المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل. مشددا على ضرورة فتح المطار أمام الرحلات الجوية.

كما ناقش مشروع صيانة أجهزة التفتيش الأمني ومنظومة المراقبة ومعدات الأمن والسلامة، والمشاريع المقترحة المتمثلة في تنفيذ مبنى إداري وصالة لكبار الزوار، ووضع خطة عمل لحل كل المختنقات بالمطارات لتسيير الرحلات الجوية من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى عقد اجتماع آخر في القريب العاجل لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بشأن تشغيل مطار الأبرق الدولي.

ووفق بيان لمجلس النواب، فقد اتفق الحضور على إحالة كل المقترحات إلى الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة، ومن ثم إحالتها لرئيس الحكومة.

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