استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب، خليفة أبو القاسم حفتر، في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وفداً من حكماء وأعيان ومشائخ قبيلة الرجبان والعربان.

وجددوا دعمهم للقيادة العامة وعلى دور القوات المسلحة في تطهير كامل ليبيا من التطرف والإرهاب وكافة التشكيلات التي تشكل خطرًا على أمن الوطن و المواطن.

