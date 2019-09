«عمل الوفاق» تبحث ملف الزملاء النازحين.. وأوضاع مكتب العمل غات

المتوسط:

ترأس وكيل وزارة العمل والتأهيل لحكومة الوفاق الوطني الدكتور علي عكاشة، اجتماع لجنة الأزمة في الوزارة اليوم الأربعاء، بحضور مدراء الإدارات والمكاتب وأعضاء غرفة الطوارىء.

واستعرض فريق الطواري مستجدات أعماله ضمن متابعة الزملاء النازحين وأوضاع مكتب العمل غات إلى جانب متابعة شؤون الزملاء بمكتب العمل مرزق.

كما تم متابعة مستجدات مجموعات فائض الملاكات الوظيفية المحالة علي مكاتب العمل من حيث مرتباتها.

