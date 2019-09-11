وضع تسعيرة لأعمال مهن البناء والتشييد ببلدية سرت

قرر اجتماع في بلدية سرت، اليوم الأربعاء، وضع تسعيرة لأعمال مهن البناء والتشييد بالبلدية، إذ تم الاتفاق على تحديد أسعار مهن الطوب الأسمنتي اللياسة والطلاء بجميع أنواعها والبلاط الأرضي والسيراميك، وأعمال حرف السباكة والتسليح والخشب والخرسانة.

ضم الاجتماع عضوي المجلس البلدي، سرت غيث عبدالله، وإبراهيم مليطان، ومدير مكتب العمل والتأهيل محمد الدروعي، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي العميد فتحى أشكرني، ومدير مكتب حماية المستهلك صالح إجبارة، ومندوبين عن مراقبة الاقتصاد بسرت، ومدير مكتب التفتيش بالاقتصاد إبراهيم عبد الناصر.

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وقال مسؤول الإعلام ببلدية سرت في بيان اليوم، إن قرارًا سيصدر من البلدية بالأسعار الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطالبت البلدية خلال البيان، المواطنين بالتقيد والالتزام بالأسعار الجديدة، وإلا ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لكل مَن يخالف هذه الأسعار، موضحة أنه سيتم لاحقًا إتمام إجراءات تسعيرة بقية المهن الحرفية الأخرى.

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