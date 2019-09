«ترامب» يُفجر مفاجأة حول استقالة مستشاره للأمن القومي.. والسبب ليبيا

المتوسط:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مستشاره “بولتون ارتكب عدة أخطاء، بما فيها محاولته تطبيق النموذج الليبي (التدخل العسكري المباشر) في أكثر من قضية شائكة”.

وتابع “كان يستخدم أساليب تجاوزت المسار المنضبط فيما يخص أزمة فنزويلا، حول أنه ينتوي اللقاء مع الرئيس الفنزويلي من دون الحصول على تصريح من إدارة البيت الأبيض”.

وأوضح “كما أنه لم يكن هناك تفاهم بينه وبين مسؤولين كثيرين في الإدارة الأمريكية”.

واستمر بقوله”أساء كثيرا إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بتهديده بالنموذج الليبي، مقابل تسليم كل أسلحته النووية”.

وقال ترامب إنه يفكر حاليا في 5 أشخاص مؤهلين للغاية ليحلو محل جون بولتون، كمستشار للأمن القومي.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدتين على حسابه بموقع “تويتر”: “أخبرت جون بولتون ليلة أمس أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته بعد الآن في البيت الأبيض”، مضيفا “كنت أختلف معه بشدة في العديد من اقتراحاته، كذلك العديد من المسؤولين في الإدارة”.

وتابع ترامب “وبناء على ذلك، طلبت من بولتون الاستقالة، وتسلمتها منه صباح اليوم، وأشكره كثيرا على خدماته”.

كما أشار ترامب “سأعلن عن اسم المرشح الجديد لمنصب مستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل”.

ورد جون بولتون، أنه هو من عرض على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاستقالة من منصبه، كمستشاره للأمن القومي.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: عرضت على ترامب أمس الاستقالة من منصبي، وكانت إجابته “فلنتحدث غدا”.

