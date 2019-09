انتخاب رئاسة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لنقابة موظفي وزارة العمل والتأهيل

المتوسط:

عُقد يوم أمس الثلاثاء الموافق 10/09/2019م، اجتماع اللجنة التحضيرية لنقابة موظفي وزارة العمل والتأهيل مع الجمعية العمومية بالمعهد الوطني للإدارة.

الاجتماع تضمن إجراء العملية الإنتخابية بعرض أسماء المرشحين لكل منصب وتم التصويت المباشر بأغلبية الأصوات.

وهؤلاء الذين تم انتخابهم لرئاسة وعضوية الرئاسة للجمعية العمومية كالآتي:

1- الصادق عمار عبدالمولي المرغني رئيس الجمعية العمومية.

2- رجاء حسين امحمد تابابه نائب رئيس الجمعية العمومية.

3- حسام الدردار مقرر الجمعية العمومية.

مجلس إدارة النقابة كالأتي :

1- عماد عاشور رئيس مجلس الإدارة

2- معتز الشكاحي نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- رضاء المرغني عضور الشؤون الإدارية والمالية.

4- سعاد عنان عضور شؤون التنظيم والعضوية.

5- علي الشديد عضو شؤون التعاون .

6- غادة قويدر عضو شؤون المراءة.

7- خالد أبو زيد عضو شؤون الإعلام والثقافة والتواصل.

