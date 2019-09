المتوسط:

استعرض مهندسو مركز التوثيق والمعلومات التحديات التي تواجه سير العمل مع وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، وبحضور مدير المركز المكلف مسعود بوستة.

وأوضح المهندسين ضعف الإمكانيات التي تواجه عملهم، مطالبين بوضع حلول عاجلة كما تم استعراض مستجدات تحديث منظومات المركز وبيانات التقرير السنوي.

