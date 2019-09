استيقافات أمنية مكثقة لقسم النجدة التابع لمديرية أمن توكرة على طول الطريق الساحلي

المتوسط:

يقوم قسم النجدة التابع لمديرية أمن توكرة، بالقيام بدوريات وتمركزات واستيقافات ليلية بشكل دوري ومنظم على الطريق الساحلي والمدخل الغربي لمدينة توكرة ، وذلك حفاظا على الأمن وضبط المخالفين والخارجين عن القانون والمشتبه في تورطهم مع الجماعات الإرهابية، وضبط الهجرة غير القانونية والسيارات التي تسير بدون إجراءات وبدون لوحات معدنية وإحالتها لجهات الإختصاص.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة “خليل البرغثي” إن الدوريات والتمركزات الأمنية تبدأ في مزاولة عملها بعد منتصف الليل ، ليتم إستلامها من قبل قسم المرور والتراخيص صباح اليوم الثاني .

وأوضح “البرغثي” أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن توكرة تلعب أدواراً مهمة في تأمين الشريط الساحلي الممتد من سيدي علي غرباً إلى منطقة إردانوا شرقاً صعوداً إلى الحمدة جنوباً، حيث تقع علي عاتقها العديد من المهمات والأدوار الأمنية الرئيسية.

