اجتماع مشترك بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية وجهاز الشرطة القضائية

عُقد اجتماع مشترك بين وزارة العدل ممثلة في المكلف بملف الفئات المستضعفة ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكيل الوزارة والمستشارة الاجتماعية للوكيل وجهاز الشرطة القضائية ممثل في رئيس الجهاز المكلف والسيد مدير إدارة الرعاية الإجتماعية، بصباح اليوم الأربعاء الموافق 2019/9/11 بمقر جهاز الشرطة القضائية.

ونوقشت خلال هذا الاجتماع المنعقد بناءً على تعليمات وزير العدل عدة ملفات من بينها ملف الأحداث الجانحين وملف دور حماية المرأة وكذلك أماكن زيارة الأطفال المحضونين بالإضافة لبحث إمكانية تدريب إخصائيين نفسيين واجتماعيين بمعيّة وزارة الشؤون الإجتماعية .

وبعد هذا النقاش المعمق تم الاتفاق على الآتي:

1- تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المذكورة لتفعيل دور الأحداث ودور حماية المرأة.

2- تخصيص صالات بفروع وزارة الشؤون الإجتماعية ومكاتبها بالبلديات والمناطق لغرض زيارة الأطفال المحضونين عِوضاً عن تنفيذها بمقرات الشرطة القضائية.

3- ندب أخصائيين اجتماعيين ونفسيين من وزارة الشؤون الاجتماعية لجهاز الشرطة القضائية لسد النقص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

