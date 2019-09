وضع تسعيرة لأعمال مهن البناء على أجندة ديوان «بلدي سرت»

المتوسط:

عقد اجتماع بديوان بلدية سرت اليوم ضم عضو المجلس البلدي سرت غيت عبدالله وعضو المجلس البلدي سرت إبراهيم مليطان، وحضر الاجتماع مدير مكتب العمل والتأهيل بسرت محمد الدروعي ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت العميد فتحى اشكرني ومدير مكتب حماية المستهلك بالبلدية صالح اجبارة ومندوبا عن مراقبة الاقتصاد بسرت ومدير مكتب التفتيش بالاقتصاد ابراهيم عبد الناصر

وبحسب مسؤول الاعلام بالبلدية، فإنَّ الاجتماع خصص لوضع تسعيرة لأعمال مهن البناء والتشيد بالبلدية، إذ تم الاتفاق على تحديد أسعار مهن الطوب الأسمنتي والطلاء بجميع أنواعها والبلاط الأرضي والسراميك واعمال حرف السباكة والتسليح والخشب والخرسانة.

وقال مسؤول الاعلام ببلدية سرت، إن قرارًا سيصدر من بلدية سرت خلال الأيام القليلة القادمة.

وتهيب بلدية سرت جميع المواطنيين بالتقيد والالتزام بهذه الأسعار وسوف تتخذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لكل من يخالف هذه الأسعار.

