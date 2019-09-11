نورلاند يجدد دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية

جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تأكيده دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى الدور الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الاستقرار والازدهار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، ماثيو زايس، والسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس، برئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في واشنطن.

حيث ناقش صنع الله خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج، من خلال تطوير المنشآت النفطية، وتحسين الأمن لجذب استثمارات القطاع الخاص الأميركي.

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