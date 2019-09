المتوسط:

ضبط نحو 50 كيلو غراماً من المواد المخدرة في ضواحي مدينة شحات.

وتمكنت تحريات مكافحة المخدرات بشحات من ضبط ومصادرة 50 كليوغراما من المواد المخدرة، وذلك بعد تأكيد المعلومات المسبقة بهذا الصدد.

وأكد العقيد سعد صالح رئيس مكافحة المخدرات بشحات، أن القضية أحيلت للنيابة العامة للإجراء، وتقدم رئيس مكافحة المخدرات شحات بالشكر والثناء للعميد دكتور محمد فرج مدير أمن شحات علي دعمه المتواصل لرجال الأمن.

The post «أمن شحات» يضبط كمية من المواد المخدرة في ضواحي المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية