المتوسط:

قام مساعد المدير للشؤون الأمنية بمديرية أمن طرابلس العميد، رمضان برباش، برفقة العقيد فيصل العكاري رئيس مكتب العلاقات طرابلس، والرائد عبدالحكيم الفلاح رئيس وحدة الانضباط بالمديرية، وذلك بجولة تفقدية تفتيشية مفاجئة بتاريخ اليوم الموافق 1192019م الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الثلاثاء و حتي الساعة السادسة والنصف صباحأ من يوم الأربعاء.

وشملت الزيارة مراكز الشرطة، حيثُ اطلع خلالها على سير العمل والحراسات الأمنية بالمنطقة، كما أكد على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والتبليغ الفوري لأي بلاغات من شأنها أن تمس أمن المواطن والوطن.

The post جولة تفقدية لمسؤول أمني بمديرية طرابلس بمراكز الشرطة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية