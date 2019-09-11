بعد قصف طائرة إسعاف مدنية.. شباب قبائل ترهونة يطالبون المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية اتجاه الأرواح والمرضي بالمدينة

ترهونة 11 سبتمبر 2019 (وال) – أكد مراسل وكالة الأنباء الليبية في ترهونة خبر استهدف طائرة إسعاف مدنية على مدرج مطار ترهونة من قبل طائرة مسيرة تركية تابعة لمليشيات الوفاق غير الشرعية.

وأوضح مراسل الوكالة أن المطار يستخدم لنقل واستقبال الحالات المرضية التي تم التنسيق على نقلها عبر طائرة إسعاف مجهزة لعدم إمكانية نقلها برا بسبب الأفعال التي ترتكبها مليشيات السراج على الطرق والمنافذ الرئيسية.

وأشار المراسل إلى ان الطائرة التي تم استهدافها كانت قادمة من الزنتان لنقل جثامين أفراد من كتيبة العاديات لتسليمهم إلى ذويهم ما أدى لتدميرها دون وقوع خسائر بشرية.

وقال المراسل إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الطائرات المسيرة التركية بضرب أهدافًا مدنية في ترهونة فقد سبق له أن قامت استهداف المدنيين في سوق الخميس امسيحل، وقصر بن غشير، وسوق السبت، وسيدي السائح.

وفي ذات الشأن، طالب مجلس شباب قبائل ترهونة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية كاملة اتجاه الأرواح والمرضي الذي أصبح من الصعب الآن تقديم العلاج لهم داخل المدينة من مرضي سرطان والأورام ومصابي الجلطة الدماغية والمعاقين.

وناشد مجلس شباب قبائل ترهونة – في بيان لهم تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة البدء في الإجراءات بخصوص هذه الأفعال المعاقب عليها وفق أحكام القانون الإنساني المعمول به بالاتفاقيات القانونية للحقوق الإنسان أمام محكمة الجنايات الدولية “اتفاقية جنيف” .

يشار إلى أن مليشيات السراج قامت بمنع دخول الدواء والغداء إلى المدينة ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الإنسانية التي يعد العمل على اختراقها أمرا مخالف مما يستوجب العقاب عليه وفق أحكام ومبادي القانون الدولي. (وال – ترهونة)

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