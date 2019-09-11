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حفتر يستقبل وفداً من أعيان “الرجبان والعربان”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في مقر القيادة، الأربعاء، وفداً من حكماء وأعيان ومشائخ قبيلة الرجبان والعربان.

وقال مكتب الإعلام في القيادة العامة إن أعضاء الوفد جددوا دعمهم للقيادة العامة وعلى دور الجيش الوطني في تطهير كامل ليبيا من التطرف والإرهاب وكافة التشكيلات التي تشكل خطرا على أمن الوطن والمواطن.

وكان المشير حفتر استقبل، الخميس الماضي، وفداً من حكماء وأعيان ومشايخ قبيلة أولاد سليمان، حيث جددوا دعمها للجيش الوطني، وأثنت على دوره في “تطهير أرض الوطن من أشكال التطرف والإرهاب وحاملي الفكر الظلامي، ومجابهة العصابات الإجرامية وعصابات المال العام، وصد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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