المتوسط:

عقد اليوم الأربعاء الموافق 11/9/201، اجتماعًا بمكتب وزير الحكم المحلي المفوض الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية المعتمد لدى ليبيا يعقوب الحلو.

وارتكز الاجتماع على مناقشة دور البلديات في إدارة الأزمات مع باقي الجهات المحلية الفاعلة لمحاولة التخفيف قدر الإمكان من آثارها خاصة على المواطنين النازحين.

كما تناول النقاش خطة الاستجابة الإنسانية ٢٠١٩ والعمل على البدء في المشاورات للإعداد للخطة المقبلة والتأكيد على تنفيذ الإطار الاستراتيجي ٢٠١٩-٢٠٢٠ بمحاوره خاصة مايتعلق بالحوكمة، وانتهى الاجتماع إلى ضرورة متابعة ماتم مناقشته باجتماعات دورية بالوزارة.

The post «الطاهر» يبحث مع مسؤول أممي دور البلديات في إدارة الأزمات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية