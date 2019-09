«بلدي سرت» يضع خطة تدرببية لمسؤولى الإدارات والمكاتب وموظفى الديوان

المتوسط:

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني، اجتماعا موسعًا مع مدراء الإدارات والمكاتب بديوان بلدية سرت.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الأميل، إن عميد البلدية ثمن في مستهل الاجتماع الجهود المبذولة من مسؤولي الإدارات والمكاتب بالبلدية مستعرضا نتائج اللقاءات التي أجراها عميد بلدية سرت خلال زيارته إلى طرابلس واللقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الوزارء والوكلاء فى مختلف الوزارات بالحكومة من أجل تقديم الخدمات وتقريبا للمواطن بسرت ومن بين النتائج تسريع ملف التعويضات و ملف الأراضي للشباب.

وخصص الاجتماع مع مسؤولى الإدارات والمكاتب ببلدية سرت لمتابعة المعوقات والاحتياجات التي تواجههم والعمل على تذليلها بشكل عاجل، كما قدم مدراء الإدارات والمكاتب نبدة مختصرة عن الأعمال التى تم إنجازها خلال فترة العمل والاحتياجات الواجب توفرها من العمل.

كما أكد عميد بلدية سرت على ضرورة العمل بنظام الميكنة والأرشيف والتقنية الحديثة وضع خطة تدرببية لمسؤولى الإدارات والمكاتب وموظفى الديوان من أجل إعادة التأهيل والاستفادة من الخبرات الموجودة بالديوان، حيث تم التأكيد على بناء المحلات بالبلدية ومتابعة وعمل المؤسسات الإذاعية والإعلامية والشركات الخدمية بالبلدية.

