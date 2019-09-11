طبي طبرق يتسلّم شحنات أدوية

استلم مدير إدارة الصيدلة بمركز طبرق الطبي الدكتور ناصر الداره شحنتان من الأدوية من مقر جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة بمدينة بنغازي .

وأعلن جهاز الإمداد الطبي أن ” الداره” تسلم شحنتان بين صباح أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء شحنتان تحتوي هذه الشحنات على “أسلاك جراحية ومستلزمات طبية عامة ومستلزمات مكافحة العدوى ومشغلات جهاز sysmex الخاص بالمعامل، وأصناف الحلقة الباردة من نوع “Human albumin” ونوع “Esemeroning” ونوع “Metharyining” .

كما تحوي الشحنات على حقن مضادات حيوية وأدوية عامة ودعامات وقساطر ومستلزمات القسطرة القلبية ومستلزمات القلب المفتوح “أطفال” لعدد 20 حالة عملية قلب مفتوح ومستلزمات عامة من نوع “Abduminal guze”وأيضا تم استلام أجهزة لإعطاء صدمات قلبية داخلية للقلب “ICD” و “CRTD” .



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