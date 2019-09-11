نائب ممثل الأمم المتحدة يبحث مع معيتيق والطاهر وسفير إيطاليا آخر المستجدات في ليبيا

بحث نائب الممثل الخاص، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، تعزيز التعاون في الجوانب الإنسانية والتنموية وتنفيذ الإطار الاستراتيجي في الحوكمة والإنعاش الاقتصادي والخدمات الأساسية، وفق بيان للبعثة اليوم.

وفي بيان مستقل قالت البعثة إن الحلو التقى أيضا مع سفير إيطاليا جوزيبي بوتشينو في السفارة الإيطالية في طرابلس اليوم، وبحثا الوضع الإنساني في ليبيا.

الطاهر يبحث مع نائب ممثل الأمم المتحدة دور البلديات في التخفيف عن النازحين

وبحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، مع الحلو، اليوم الأربعاء، دور البلديات في إدارة الأزمات التي تتعرض لها ليبيا، مع باقي الجهات المحلية الفاعلة لمحاولة التخفيف من آثار هذه الأزمات خاصة على المواطنين النازحين من الحرب على حدود طرابلس.

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