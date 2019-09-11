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فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي بمعالي رئيس هيئة الكهرباء لبحث اخر الأوضاع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القبة 11 سبتمبر 2019 (وال) – استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه مساء اليوم الأربعاء معالي رئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس فخري المسماري .

ونقاش فخامته مع معالي رئيس الهيئة آخر الأوضاع فيما يتعلق بالشبكة الكهربائية والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة وآخر الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء .

وأثني فخامة رئيس مجلس النواب على عمل الهيئة والمجهودات التي تقوم بها لحلحلة كافة المشاكل، ووضع الحلول العاجلة لها مما يضمن عدم تكرارها حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع. (وال – القبة)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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