صنع الله يناقش خطط زيادة إنتاج الوطنية للنفط في واشنطن

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ماثيو زايس، والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال زيارته واشنطن، أمس الثلاثاء، لمناقشة خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج، من خلال تطوير المنشآت النفطية وتحسين الأمن لجذب استثمارات القطاع الخاص الأمريكي.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيان، عبر موقعها الرسمي على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع أظهر دعم الولايات المتحدة لهدف المؤسسة الوطنية للنفط، المتمثل في أن تظل جهة فنية ومحايدة تعمل على ضمان أن يُسهم إنتاج النفط وعائداته في ليبيا بشكل مباشر في تحسين حياة الشعب الليبي، كما نصّت عليه قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 لسنة 2015م، و2278 لسنة 2016م، و2362 لسنة 2017م.

وجدد السفير نورلاند، على دعم الولايات المتحدة للتوصّل إلى تسوية سياسية تقودها الأمم المتحدة للأزمة والدور الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الاستقرار والازدهار المشترك في ليبيا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت أن إيرادات شهر يوليو لعام 2019م، من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، بلغت 2,1 مليار دولار أمريكي، موضحة أن هناك زيادة تقدّر بنحو 403 ملايين دولار أمريكي، “23 بالمئة” مقارنة بالشهر الماضي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام، أواخر شهر يونيو، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو.

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