عقد مدير عام إدارة الخدمات الصحية المرج حمد عبد السلام حسن، وبحضور صالح باكير عن الشوؤن الإدارية بالقطاع مع مندوب منظمة فكرة أمل للتنمية البشرية المدرب يونس بوحويش، وذلك لإعطاء دورات في مجال الحماية القانونية عن المسئولية عن الأخطاء الطبية وذلك بمقر ديوان القطاع.

