الثني يتعهد بحلحلة مشاكل مركز بنغازي للسكري

تعهد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الأربعاء، بحل المشاكل والعراقيل التي تواجه مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري في القريب العاجل.

جاء ذلك لدى زيارة الثني للمركز حيث اطلع من مديري الإدارات على كافة الاحتياجات، مؤكدا سعي الحكومة لتوفيرها في أسرع وقت ممكن وحل جميع المشاكل التي تعوق تقديم الخدمة للمواطنين.

ووفق بيان للحكومة الممؤقتة، فقد تفقد الثني مرافق المركز الخاصة بالتحاليل والمخازن وغرف العلاج، وعقد اجتماعا مع عدد من مديري الإدارات في المركز، حيث بين مسؤولو المركز لرئيس الحكومة كافة العوائق التي تواجه العمل.

وأجرى الثني جولة داخل أروقة المركز تضمنت مراكز للتحاليل ومخازن وغرف العلاج، وأبدى شكره وعرفانه لطاقم المركز.

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