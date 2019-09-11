اخبار ليبيا الان

نائب سلامة يجري سلسلة لقاءات بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد نائب الممثل الخاص المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، الأربعاء، سلسلة لقاءات في طرابلس، بإطار متابعة المستجدات على الساحة الليبية.

فقد اجتمع الحلو مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، لبحث تعزيز التعاون في الجوانب الإنسانية والتنموية وتنفيذ الإطار الاستراتيجي في الحوكمة والإنعاش الاقتصادي والخدمات الأساسية.

كما التقى الحلو بوزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، وناقش معه آفاق التعاون المشترك مع الوزارة والبلديات في ليبيا وخاصةً في مجال الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين ودعم الاستقرار وبناء القدرات.

ووفق ما ذكرت البعثة بحسابها الرسمي في “تويتر”، فقد عقد الحلو لقاء مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو في السفارة الإيطالية في طرابلس، وبحثا الوضع الإنساني في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك