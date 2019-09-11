نائب سلامة يجري سلسلة لقاءات بطرابلس

عقد نائب الممثل الخاص المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، الأربعاء، سلسلة لقاءات في طرابلس، بإطار متابعة المستجدات على الساحة الليبية.

فقد اجتمع الحلو مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، لبحث تعزيز التعاون في الجوانب الإنسانية والتنموية وتنفيذ الإطار الاستراتيجي في الحوكمة والإنعاش الاقتصادي والخدمات الأساسية.

كما التقى الحلو بوزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، وناقش معه آفاق التعاون المشترك مع الوزارة والبلديات في ليبيا وخاصةً في مجال الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين ودعم الاستقرار وبناء القدرات.

ووفق ما ذكرت البعثة بحسابها الرسمي في “تويتر”، فقد عقد الحلو لقاء مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو في السفارة الإيطالية في طرابلس، وبحثا الوضع الإنساني في ليبيا.

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