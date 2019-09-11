كيف تخفي قوات الوفاق خسائرها عن ذوي القتلى ؟

قالت غرفة عمليات الكرامة إن قوات الوفاق بالتنسيق مع وزارة الصحة في حكومة السراج قامت بتحضير ثلاجتين متنقلتين بحجم كبير داخل قاعدة امعيتيقة.

وأضافت الغرفة في منشور على صفحتها في الفيسبوك أن قوات الوفاق استجلبت ثلاجات للموتى للقاعدة من اجل اخفاء عشرات الجثت من الذين لقوا مصرعهم في مواجهة القوات المسلحة العربية الليبية .

وأكدت الغرفة أن قوات الوفاق لجأت لهذه لخطوة لإخفاء خسائرها وعدم إبلاغ أهاليهم ،علما ان الجثت أغلبها تعود لافراد من مدينة مصراته. وقد بدأت تظهر الروائح الكريهه من الثلاجتين وأصبحت محل شكوى العاملين في القاعدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا