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الجيش يصد هجوما على غوط الريح والعربان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة، التابع للجيش الوطني، المنذر الخرطوش، تصدي وحدات الجيش لقوات حكومة الوفاق التي حاولت السيطرة على منطقتي غوط الريح والعربان قرب غريان.

وقال الخرطوش في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للواء في “فيسبوك”، الأربعاء، إن قوات الوفاق تحركت باتجاه العربان صباحا بدعم الطيران التركي المسير، إلا أن الجيش تصدى للهجوم وأجبر القوات المهاجمة على الانسحاب باتجاه غريان.

وأكد الخرطوش أن منطقتي غوط الريح والعربان ما تزالان تحت سيطرة قوات الجيش الوطني.

يشار إلى أن الجيش الوطني سيطر الثلاثاء على منطقة غوط الريح بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق التي حاولت صد الهجوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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