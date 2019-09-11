الجيش يصد هجوما على غوط الريح والعربان

أعلن المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة، التابع للجيش الوطني، المنذر الخرطوش، تصدي وحدات الجيش لقوات حكومة الوفاق التي حاولت السيطرة على منطقتي غوط الريح والعربان قرب غريان.

وقال الخرطوش في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للواء في “فيسبوك”، الأربعاء، إن قوات الوفاق تحركت باتجاه العربان صباحا بدعم الطيران التركي المسير، إلا أن الجيش تصدى للهجوم وأجبر القوات المهاجمة على الانسحاب باتجاه غريان.

وأكد الخرطوش أن منطقتي غوط الريح والعربان ما تزالان تحت سيطرة قوات الجيش الوطني.

يشار إلى أن الجيش الوطني سيطر الثلاثاء على منطقة غوط الريح بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق التي حاولت صد الهجوم.

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