اجتماع موسع في تونس يبحث جاهزية شركة إيني لتفعيل المشاريع الصحية بجالو

بحث مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور إسماعيل العيضة، برفقة المدير المساعد لادارة المستشفيات رياض الخزعلي وذلك بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وذلك خلال اجتماع تقابلي تشاوري عقده بدولة تونس بحضور مدير إدارة التنمية المستدامه بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدائم، بالإضافة إلى حضور نائب المدير العام بشركة إيني الإيطالية بشمال أفريقيا ونيس الرويمي.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الصحة بشركة ايني الدكتور فيليبو ومدير قسم الصحة المهنية والسلامة بشركة ايني الإيطالية نوريت جيكي ومديرة المشاريع الصحية بشركة ايني بشمال أفريقيا والشرق الأوسط مدير قسم الصحة والتنمية المستدامه بشركة ايني جادا نمر والدكتور زياد الشنطة مساهمة الطرفين في إعادة تطوير وتفعيل المشاريع الاستراتيجية بمستشفي جالو للطوارئ المنفذ من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية شركة إيني الإيطالية والمغلق منذ مطلع عام 2013 والتنسيق حول الدعم المقدم من الشركاء ليبيا لتفعيل و تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية وتعزيز التخطيط للنظام الصحي والحفاظ علي وتنمية القدرات في القطاع الصحي.

