الجيش يصد هجوم مجموعات الوفاق المسلحة المتجهة إلى غوط الريح والعربان

طرابلس-العنوان

أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة تمكنت من دحر مجموعات الوفاق المسلحة القادمة من غريان.

وأوضح الخرطوش أن مجموعات الوفاق المسلحة كانت تحاول السيطرة على منطقتي غوط الريح والعربان وانسحابهم باتجاه غريان.

وأضاف الخرطوش بأن مجموعات الوفاق المسلحة تحركت باتجاه العربان صباح اليوم بمناصرة الطيران التركي المسير “بيرقدار” فكانت القوات المسلحة في الموعد لصد الهجوم وإرجاعهم خائبين.

وأكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة أن منطقتي غوط الريح والعربان في ظل القوات المسلحة ولم تصدر أوامر بالتقدم حتى الآن باتجاه غريان.

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