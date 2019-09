“عدل الوفاق” تختتم ورشة عمل حول البناء التنظيمي

المتوسط:

اختتمت بقاعة الشهداء بجهاز الشرطة القضائية الفرناج، اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019، ورشة عمل حول البناء التنظيمي وكيفية إعداد الملاك الوظيفي، بإشراف إدارة الموارد البشرية بالجهاز، حيث استهدفت الورشة عددا من مديري الإدارات والفروع ورؤساء المكاتب .

تلقى المتدربون على مدى ثلاثة أيام محاضرات تنوعت محاورها في اختصاصات الجهاز والبناء التنظيمي والخارطة التنظيمية بالإضافة إلى الوصف والتوصيف والتفويض الإداري الفعال ولوائح قانون الخدمة العامة والدورة المستندية .

وتخللت الورشة توزيع شهادات مشاركة على المتدربين من قبل المحاضرين التابعين لإدارة الموارد البشرية بجهاز الشرطة القضائية .

من جهتهم، أبدى المشاركون في أعمال الورشة امتنانهم لنجاحها ومن الدروس المستفادة فيما يتعلق بالتنظيم الإداري والهيكلي وبيان الاختصاصات واللوائح القانونية لما لها من أهمية لحسن عمل الجهاز .

