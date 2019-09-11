بذكرى 11 سبتمبر.. أميركا تتعهد بدعم ليبيا

أصدرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، الأربعاء، بيانا بمناسبة الذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر 2001، والذكرى السابعة لمقتل السفير الأميركي لدى ليبيا كريستوفر ستيفنز، مع ثلاثة موظفين في القنصلية الأميركية بمدينة بنغازي عام 2012.

وأكدت السفارة في بيانها أنها “ستواصل الإشادة بتراث السفير ستيفنز من خلال العمل مع الشركاء الليبيين والدوليين لإنهاء العنف، وإعادة تأسيس وساطة الأمم المتحدة السياسية، ودعم جميع الليبيين في سعيهم من أجل مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر”.

وأعربت السفارة عن حزنها لفقدان السفير ستيفنز، وزملائه شون سميث، وتيرون وودز، وغلين دوهرتي، الذين قُتلوا بشكل مأساوي في بنغازي في 11 و12 سبتمبر 2012.

وأكدت السفارة تقديرها لتعاون الجانب الليبي لضمان تحقيق العدالة في هذا الملف، معربة بالوقت ذاته عن حزنها لفقدان الكثير من الأرواح الليبية جراء أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.

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