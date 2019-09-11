نشاط كبير بقسم القسطرة في “طبرق الطبي”

يعمل قسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي بنشاط منقطع النظير، فهو يعد الوحيد بعد بنغازي في شرق البلاد الذي يجري عمليات قسطرة قلبية وتركيب دعامات للمرضى من جميع أنحاء ليبيا وخصوصا المنطقة الشرقية.

ومنذ أيام قليلة انطلقت ورشة عمل بحضور الطبيب الزائر الاستشاري ابراهيم بدر المقيم في كندا، وهذه هي الزيارة الثانية له، وقال إنه أجرى خلالها 60 عملية تشخيصية وعلاجية حتى الآن.

وقال الطبيب بدر لـ”218NEWS”، إن العمليات التي أجريت شملت مرضى من مناطق مختلفة، وإن التنسيق بشأن هذه الزيارة تم عبر وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة وإدارة مركز طبرق الطبي، مشيرا إلى أنه يتطلع لتكرار مثل هذه الزيارات.

ومن بداية العام 2019 إلى الآن أجريت عمليات قسطرة وتشخيص لما يقارب من 850 حالة، ويأتي هذا بدعم وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة ومركز طبرق الطبي وجهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية.

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