هاربًا من غارة جوية… إصابة آمر سرية “الشهيد أحبيشي أرفيدة” في حادث سير

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع إصابة آمر سرية “الشهيد احبيشي أرفيدة – لواء الصمود” إبراهيم مختار أرفيدة التابعة لقوات الوفاق بعد تعرضه لحادث سير.

وأوضح المصدر أن أرفيدة والشهير بـ”المشفشف” من مواليد 1992 ومن مدينة مصراتة تعرض للحادث أثناء خروجه من محاور القتال مسرعا.

ولفت المصدر إلى أن معلومات أخرى أكدت أنه كان في حالة غير طبيعية “سُكر”، مرجحًا أنه كان هاربًا من استهدافهم بضربة جوية من قبل طائرات سلاح الجو في محور صلاح الدين طرابلس .

وأشار المصدر إلى أن “المشفشف” متورط في أعمال الترهيب والقبض غير المشروع، موضحًا أن مليشيا “سرية الشهيد أحبيشي أرفيدة ” سميت على شقيقه الأكبر “أمحمد مختار آرفيدة” الشهير “أحبيشي” والذي قتل خلال مواجهات ضد تنظيم الدوله في مدينة سرت 18 مايو 2016 .

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