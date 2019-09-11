مسؤول بميناء طبرق التجاري: سمحنا لسفينة تحمل العلم البنمي بالرسو بعد طلب استغاثة

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس قسم الشؤون البحرية بميناء طبرق التجاري محمد فايز :”سمحنا للسفينة OCEAN 61 التي تحمل العلم البنمي بالرسو حسب القانون الدولي بعد طلب الاستغاثة”.

وأوضح فايز في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن قبطان السفينة يحمل الجنسية التركية وعدد طاقهما 8 افراد بينهم 6 أتراك”.

وأضاف رئيس قسم الشؤون البحرية أن الباخرة لا تحمل العلم التركي وسوف تغادر ميناء طبرق بعد أن تزودت بالتموين اللازم وتم إصلاح العطل.

وأكد فايز أنه تم منع أفراد الطاقم الموجود على الباخرة من النزول وكانت طيلة الوقت تحت الحراسة.

وكانت السفينة OCEAN 61 تحمل العلم البنمي والتي كانت في طريقها من مالطا إلى تركيا وحدث لها عطل في المولدات وعند اقترابها من ميناء طبرق طلبت استغاثة بسبب عطل في المولدات الكهربائية.

منعتها قاعدة طبرق البحرية من الرسو بسبب وجود بحارة أتراك ضمن طاقمها وسمح لها ميناء طبرق التجاري بالرسو.

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