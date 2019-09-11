المجلس الأعلى لتوارق ليبيا يدين استهداف الأنصاري في أوباري

أدان المجلس الاجتماعي الأعلي لتوارق ليبيا، استهداف أحد أعضائه وهو الشيخ محمد علي الأنصاري في مدينة أوباري.

واعتبر المجلس في بيان له، أن ما حدث للأنصاري يُنافي الأعراف، ويعدّ سابقة خطيرة في العلاقة بين القبائل في ليبيا.

وثمّن المجلس الأعلى لتوارق ليبيا، موقف أعيان قبائل التبو الذين نددو بهذا الحادث، وكل الجهود التي يبذلها أعيان ومشائخ الطرفين، للتهدئة والحفاظ علي التعايش والسلم الاجتماعي، ونبذ الفرقة والفتن. والعمل معا على تعزيز وترسيخ الأمن والأستقرار في أوباري.

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