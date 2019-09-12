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فيديو | الشعراني يوجه رسالة شديدة اللهجة للسراج : نحن جيشك ولاجيش لديك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجّه قائد ميداني غاضب يقاتل ضمن ما أُطلق عليها إسم ” عملية بركان الغضب ” رسالة إحتجاج إلى رئيس المجلس الرئاسي عبّر فيها عن خيبة أمله من المعاملة التي يتلقونها .

وفي تسجيل مصور حديثاً ، لم يكشف هذا المقاتل الذي كان يتحرك في جبهة عين زارة عن مدينته لكنه عرّف نفسه بصفة ( قائد ميداني بكتيبة البركان إسمه بشير عمران الشعراني وقذ بدا من لهجته أنه ينحدر من مصراتة مندداً بما يتلقونه من معاملة وصفها بالسيئة وخاصة الجرحى منهم ”  .

وأكد هذا المقاتل على أن أوضاع الجرحى سواءً في تونس أو تركيا سيئة للغاية وبأنهم مرميون في الشوارع دون أن يلتفت لهم أحد ، مخاطباً السراج : ” أنت تقول بأنه معترف بك دولياً ، أين هذا هو الإعتراف أم أنه إعتراف علينا فقط ؟ ” .

كما عبر الشعراني عن إستيائه مما إعتبره عجز السراج عن إيقاف الغارات الجوية التي تستهدف مواقعهم قائلاً له مجدداً : ” لم تستطع إيقاف الطيران ، حسناً لا توقفه فنحن مقبلون على الموت فقط عليك إيجاد حل للجرحى ” .

وطالب هذا المقاتل السراج أن يصرف لهم مستحقاتهم وما يلزمهم للقتال وأضاف : ” نحن لسنا جيش وليس لدينا أرقام عسكرية ، نحن الثوار ونحن من يحمي البلاد ، أنت لا يوجد لديك جيش ، لا يوجد لديك أي جيش ، نحن من يحارب ” .

وإستنكر الشعراني مايتعرضون له من إهمال معتبراً أنهم هم من يحارب ” من أجل ليبيا ” ومنهم من ترك بيته وأسرته وأرزاقه منذ خمسة أشهر وتابع : ” نحن لا نقاتل من أجل المناصب وإن كنّا كذلك سنوجه السبطانات في هذه اللحظة إلى أبوستة ولن يوقفنا أحد ” .

كما طالب السراج بلغة غاضبة بأن يتحرك بدل النوم تحت التكييف بينما يواجهون هم الموت من الأسفل ومن الطيران في الأعلى وفي الأثناء أشار للملابس العسكرية التي يرتديها وقال : ” لقد إرتدينا لك الملابس العسكرية ونحن لسنا جيش ، فلماذا لا تتحرك ” .

كما عبّر هذا ” القائد الميداني ” عن إستنكاره لعدم صرف مرتبات لهم متسائلاً : ” أين ذهب مبلغ 2 مليار ، شبابنا محتاجين للأكل والشرب والمصاريف ، كيف سينفقون على أبنائهم وقد تركوهم لمدة خمسة أشهر حتى الآن بما في ذلك منحة العيد المقدرة بثلاثة آلاف دينار ” .

وختم متسائلاً بحرقة : ” السراج أنت تقول أنك معترف بك ، كيف معترف بك وأنت لا تستطيع أن توقف طيارة ولا توفير مرتب ولا أي شيء ، هذا يعني أن لا نعترف بك حتى نحن ، ومادامنا مليشيات فلنكن كذلك ” .

المرصد – متابعات

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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