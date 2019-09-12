آمر منطقة الكفرة العسكرية يُثمّن الموقف الوطني للتبو في المنطقة

ثمّن آمر منطقة الكفرة العسكرية، موقف مُكوّن التبو على ضبط النفس والمحافظة على الأمن والأمان، داخل المنطقة، نظرا لوعيهم للظروف ومكافحة الفتنة، والوقوف في صفّ الدولة والقانون.

ووصف آمر منطقة الكفرة العسكرية، الأعمال الإجرامية التي تُرتكب في المنطقة، بالجبانة ومن يقف خلفها لا يريد الاستقرار في المنطقة.

وأعلن آمر المنطقة العسكرية، عن تقديم مبلغ مالي، لمن يُدلي بأي معلومة مهمّة، تفيد التحقيق وتؤدي إلى القبض على أحد المجرمين، المطلوبين للعدالة.

وتعهّد آمر المنطقة العسكرية، بملاحقة المجرمين، وتقديمهم للعدالة.

وكان مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية، أن أوضح في وقت سابق، يوم أمس، أن الأمن في الكفرة يسير بشكل منضبط، ولا وجود لأي خروقات أمنية، كما تُروّج لهُ بعض المواقع التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

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