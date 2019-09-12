صالح يلتقي رئيس هيئة الكهرباء في الحكومة المؤقتة

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رئيس هيئة الكهرباء في الحكومة المؤقتة، لبحث آخر التطورات وعمل الهيئة في خدمة المواطنين.

وأثنى صالح، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر المجلس، على الجهود التي تبذلها الهيئة منذ فترة، والاستعدادات التي تقوم بها بمواجهة الصعوبات، قبل قدوم فصل الشتاء، الذي تواجه فيه الشبكات الكهربائية بعض العراقيل.

وتناول اللقاء، العقبات التي تواجهها الهيئة، ووضع الحلول العاجلة لها، وضمان عدم تكرار أي أخطاء تؤدي إلى انقطاع الكهرباء على المواطنين.

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