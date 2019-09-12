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رئيس أركان الوفاق يبحث ملف حماية الحدود من التهريب والإرهاب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوفاق، الفريق الركن محمد علي محمد المهدي، بزيارة لمقر رئاسة أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية، وعقد اجتماع  مع رئيس الركن اللواء نوري شراطة وضباط أركان حرس الحدود.

وناقش الاجتماع، الصعوبات التي تواجه حرس الحدود، في آداء مهمته في حماية الحدو، إضافة إلى ملف دعم حرس الحدود بالشكل اللازم لحماية البلاد من عصابات التهريب والجماعات الإرهابية.

واطلع المهدي خلال زيارته، على عمل الإدارات والأقسام التابعة، لرئاسة حرس الحدود، و السرية الطبية، التابعة لحكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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